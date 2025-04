Sławomir Mentzen, który systematycznie zyskiwał na przestrzeni ostatnich tygodni, nagle zaczął tracić. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, do II tury weszliby Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Lider Konfederacji znalazł się nieoczekiwanie daleko za plecami kandydata popieranego przez PiS. To znaczące odwrócenie tendencji sondażowej w stosunku do wcześniejszych badań poparcia kandydatów na prezydenta. Nawrocki zyskuje, Mentzen traci, głównie wśród najmłodszych wyborców.

W maju Polacy wybiorą głowę państwa. Według najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM potencjalna frekwencja w wyborach prezydenckich nie zmienia się w stosunku do poprzednich badań i może wynieść 69 proc.

Na kogo zagłosują Polacy?

Ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach, zapytano o to, na którego kandydata zamierzają zagłosować. Liderem rankingu pozostaje Rafał Trzaskowski z poparciem na poziomie 31,5 proc. Tym samym kandydat KO notuje nieznaczny spadek w stosunku do sondażu marcowego (32 proc.).

Największe zmiany dotyczą miejsca drugiego, na którym pozycja Karola Nawrockiego była do niedawna zagrożona przez Sławomira Mentzena. Wydaje się, że kandydat popierany przez PiS może odetchnąć. Najnowsze badanie pokazuje wyraźne odwrócenie tendencji wzrostowej poparcia lidera Konfederacji. Nawrocki w kwietniowym sondażu dla RMF FM może liczyć na poparcie rzędu 20 proc., co stanowi niewielki wzrost w stosunku do marca (19,5 proc.).

Sławomir Mentzen natomiast spada w sondażach. W marcu mógł liczyć na poparcie blisko 19-procentowe i poważnie mówiło się w kontekście kandydatury lidera Konfederacji o możliwej II turze. Dziś sytuacja się zmieniła i gotowość głosowania na Mentzena deklaruje 14,7 proc. badanych.

Na stabilnym czwartym miejscu jest Szymon Hołownia z 5,8 proc. poparcia, a pierwszą piątkę zamyka Grzegorz Braun z 3,5 proc.

Mentzen traci poparcie wśród młodych

Eksperci podkreślają, że fakt, iż Sławomir Mentzen może liczyć na najmłodszy elektorat niekoniecznie stanowi atut kandydata. Niestabilność preferencji politycznych wśród młodych jest zauważalna przy porównaniu wyników z badania marcowego z kwietniowym.

Miesiąc temu polityk Konfederacji mógł liczyć na niezwykle wysokie, 46-procentowe poparcie w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat). W kwietniu jest już znacznie gorzej pod tym względem, bo na Mentzena chce głosować "zaledwie" co czwarty wyborca z tego przedziału wiekowego (27 proc.). Zauważalny jest także 7-procentowy spadek poparcia kandydata Konfederacji wśród mężczyzn, którzy w kwietniu najchętniej zagłosowaliby na Rafała Trzaskowskiego (28 proc.).

Preferencje partyjne wśród wyborców

Korelacja między preferencjami partyjnymi i wyborem kandydata na prezydenta pozostaje stabilna. Wyborcy PiS wolą Karola Nawrockiego (68 proc.), choć nieznacznie rośnie w tej grupie odsetek osób niezdecydowanych (17 proc. w stosunku do 15 proc. w sondażu z marca). Wyborcy KO stawiają na Rafała Trzaskowskiego (87 proc.), a prezydent Warszawy może też liczyć na poparcie wśród zwolenników Trzeciej Drogi (19 proc. deklaruje głosowanie na Trzaskowskiego).

Sławomir Mentzen pozostaje niezmiennym liderem dla wyborców Konfederacji, choć Grzegorz Braun ma wśród nich poparcie na poziomie 9 proc.

II tura wyborów prezydenckich

W drugiej turze wyborów, jeśli znajdą się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, większość wybierze kandydata KO (48,2 proc.). To spadek w stosunku do sondażu z marca, gdy Trzaskowski mógł liczyć na poparcie w II turze rzędu 52,1 proc. Karol Nawrocki może liczyć w kwietniu na poparcie rzędu 39,8 proc., czyli notuje ponad 3,5-punktowy wzrost w stosunku do badania z ubiegłego miesiąca.

Nadal wysoki jest odsetek niezdecydowanych i wynosi 12 proc.

Gdyby w drugiej turze Trzaskowski mierzył się Mentzenem, kandydat KO mógłby liczyć na 12-procentową przewagę.

Pracownia badawcza Opinia24

Sondaż został zrealizowany wg autorskiej metodologii przez firmę badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 osób w dniach 7-9 kwietnia. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.

Opinia24 to wiodąca firma badawcza specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych. Badanie firmy Opinia24 zostało uznane za najtrafniejszy sondaż przedwyborczy w 2023 roku w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów podanych przez PKW. Za to osiągnięcie Opinia24 uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie o Puchar Pytii zorganizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Opinia24 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej ESOMAR oraz posiada certyfikat PKJPA wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, co gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów branżowych.