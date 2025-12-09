"Wizyta (w Kijowie) powinna odbyć się na początku kadencji prezydenta Nawrockiego. Obecnie to jest rodzaj siłowania dyplomatycznego - tego, kto postawi na swoim" - tak zaproszenie wystosowane przez Wołodymyra Zełenskiego do Karola Nawrockiego oceniał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Kobosko. Eurodeputowany Polski 2050 mówił, że "problem jest dla niego większy i wpisuje się w antyukraińską retorykę obozu pana prezydenta, która widoczna była już w kampanii prezydenckiej". "Ograniczanie praw Ukraińców w Polsce, wprowadzanie nastroju, zgodnie z którym Ukraińcy są dla nas jakimś zagrożeniem - pan prezydent Nawrocki poszedł zdecydowanie za daleko. Ukraina cały czas walczy z okupantem i walczy również o naszą wolność" - podkreślał.