"To jest taka sytuacja relacji między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, że to ‘ogon merda psem’. Ten główny decyzyjny to Benjamin Netanjahu" - powiedział prof. Jacek Czaputowicz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM i dodał, że choć Donald Trump "pełni rolę mocarstwa", to "realizuje politykę ustalaną w Izraelu". Były minister spraw zagranicznych ocenił też, że jednym z celów uderzenia na Iran mogła być chęć odwrócenia uwagi opinii publicznej od afery Jeffreya Epsteina.

"Zniszczyć Iran jako konkurenta"

Według prof. Czaputowicza działania Izraela i USA przeciwko Iranowi mogą mieć także wymiar polityczny. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM zwrócił uwagę, że jednym z celów uderzenia mogło być odwrócenie uwagi opinii publicznej od wewnętrznych problemów, takich jak afera Epsteina.

Były minister spraw zagranicznych ocenił także, że to Izrael jest głównym decyzyjnym w obecnym konflikcie.

To jest taka sytuacja w relacji między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, że to "ogon merda psem" i ten główny decyzyjny to Benjamin Netanjahu. Donald Trump oczywiście pełni rolę mocarstwa, ale on realizuje tę politykę właśnie ustalaną w Izraelu - wskazał.

Prof. Czaputowicz podkreślił jednak, że nie tylko sprawy wewnętrzne USA i Izraela są przyczynami ataku. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM ocenił, że celem jest także "zniszczenie Iranu jako konkurenta", żeby "nie miał wpływów w regionie".

Jacek Czaputowicz / Mikołaj Poruszek / RMF FM