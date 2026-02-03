Polsko-czeska akcja służb zakończyła się zatrzymaniem Piotra W. - znanego pod pseudonimem "Piotruś". Mężczyzna od lat był poszukiwany na podstawie listów gończych, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu.

Mężczyzna został zatrzymany / CBŚP /

Dzięki współpracy CBŚP i policjantów z Ostrawy pod koniec stycznia w tym czeskim mieście udało się zatrzymać Piotra W.

Mężczyzna w Czechach wykorzystywał fałszywą tożsamość. Gdy funkcjonariusze go zatrzymali, miał przy sobie sfałszowany holenderski dokument tożsamości, wystawiony na dane Jacob Sz., zawierający jego wizerunek.



Długa lista przestępstw

Polak był poszukiwany od 2022 roku na podstawie listów gończych wydawanych przez prokuratury i sądy w całym kraju.

W Polsce został skazany m.in. na cztery lata za oszustwa. Ma też orzeczone kary za przestępstwa narkotykowe.

Co więcej, mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwami i uchylaniem się od płacenia alimentów.

Według śledczych "Piotruś" - wykorzystując fałszywą tożsamość - mógł dopuścić się na terenie Polski oszustw "na szkodę nieustalonej dotąd liczby osób, powodując straty sięgające milionów złotych".