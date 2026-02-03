Pożar hotelu w miejscowości Pokrzywna w woj. opolskim. Ze względów bezpieczeństwa z budynku ewakuowano niemal sto osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy wciąż walczą z ogniem.

/ Gorąca Linia RMF FM

Zgłoszenie o pożarze hotelu w Pokrzywnej strażacy otrzymali około godziny 5:00 we wtorek.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, zapalił się budynek, w którym znajduje się m.in. hala sportowa.

Nikt nie został poszkodowany. Ewakuowano 93 osoby. Zostały one skierowane do innego, znajdującego się w pobliżu ośrodka wypoczynkowego.

W akcji gaśniczej biorą udział 22 zastępy straży pożarnej.

Na razie nieznane są przyczyny pojawienia się ognia. Okoliczności zdarzenia będą ustalane po zakończeniu działań strażaków.