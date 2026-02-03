Sabrina Carpenter - artystka znana m.in. z przeboju „Espresso”, znalazła się w ogniu krytyki po ceremonii wręczenia nagród Grammy. Powodem była żywa gołębica, która towarzyszyła jej na scenie. Artystkę skrytykowała m.in. walcząca o prawa zwierząt organizacja PETA.

Sabrina Carpenter na gali Grammy / John Salangsang/Shutterstock/Rex Features / East News

Podczas gali Grammy w Los Angeles Sabrina Carpenter zaśpiewała swój hit "Manchild". W pewnej chwili trzymała w dłoni żywą gołębicę.

PETA skrytykowała ten gest jako głupi i okrutny.

W Los Angeles w nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 68. ceremonia wręczenia nagród Grammy zorganizowana w hali Crypto.com Arena. Statuetki zostały przyznane w 95 kategoriach.

Na tegorocznej gali Grammy wystąpili m.in. Lady Gaga, Justin Bieber, Bruno Mars czy Sabrina Carpenter. Ta ostatnia wywołała niemałe kontrowersje.

26-letnia artystka wykonała swój ubiegłoroczny hit "Manchild". W finałowej części występu miała w dłoni żywą gołębicę.

Sabrina Carpenter / CHRIS TORRES / PAP/EPA

"Hej Sabrina, wniesienie żywego ptaka na scenę podczas ceremonii wręczenia nagród Grammy było głupie, bezużyteczne... i okrutne!" - oceniła PETA - największa na świecie, międzynarodowa organizacja non-profit walcząca o prawa zwierząt.

"Światła, hałas i dotykanie powodują u ptaków strach i niepokój. Ich przeznaczeniem jest swobodne latanie po niebie" - napisali przedstawiciele organizacji na Instagramie.

Instagram Post

Na razie ani sama artystka, ani jej otoczenie nie odpowiedziało na krytykę występu z żywym ptakiem.

Sabrina Carpenter z gołębicą na gali Grammy / CHRIS TORRES / PAP/EPA

Carpenter została okrzyknięta największą przegraną tegorocznego rozdania nagród Grammy. Mimo sześciu nominacji nie zdobyła żadnej statuetki.

