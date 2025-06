PiS zgodzi się na ponowne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich? Prezydent Andrzej Duda przesadził, sugerując że "postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce"? Kto jeszcze dołączy do zespołu Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim? M.in o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Adama Bielana, europosła PiS, byłego członka sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Zapraszamy!