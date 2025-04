"Ten egzamin jest łatwiejszy niż to, o czym rozmawialiśmy wcześniej" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, pytany o maturę. Jak tłumaczył, obecny rocznik wraca całkowicie do podstawy programowej, ale została ona zmniejszona o 20-25 procent.

Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. / Albert Zawada / PAP

Naszego gościa pytaliśmy o najważniejsze zmiany, które czekają uczniów przystępujących w tym roku do egzaminów. Czy matura na poziomie rozszerzonym jest zbyt łatwa? Dlaczego tak wielu uczniów korzysta z korepetycji i czy to oznacza, że nauczanie szkolne nie wystarcza, by dobrze zdać egzamin?

W rozmowie nie zabrakło pytań o przyszłość egzaminów: jakie zmiany planuje ministerstwo edukacji na kolejne lata? Czy egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony z maja na kwiecień?

Wkrótce opublikujemy pełne omówienie rozmowy.