MATURA 2025

Jakie zmiany czekają maturzystów i ósmoklasistów w tym roku? Czy egzaminy będą trudniejsze czy łatwiejsze? Dlaczego tylu uczniów korzysta z korepetycji i czy szkoła przygotowuje wystarczająco dobrze do egzaminów? O najważniejszych nowościach, wyzwaniach i planach na przyszłość w systemie egzaminacyjnym porozmawiamy w czwartek w Radiu RMF24 z dr. hab. Robertem Zakrzewskim, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zadajemy pytania, które nurtują uczniów, rodziców i nauczycieli.

Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. / Albert Zawada / PAP

W czwartek o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak będzie rozmawiał z dr. hab. Robertem Zakrzewskim, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To rozmowa, której nie mogą przegapić tegoroczni maturzyści, ósmoklasiści, ich rodzice i nauczyciele.

Zapytamy naszego gościa o najważniejsze zmiany, które czekają uczniów przystępujących w tym roku do egzaminów. Czy matura na poziomie rozszerzonym jest zbyt łatwa? Dlaczego tak wielu uczniów korzysta z korepetycji i czy to oznacza, że nauczanie szkolne nie wystarcza, by dobrze zdać egzamin? Poruszymy także temat systemu oceniania arkuszy - kiedy możemy spodziewać się zmian i na czym będą one polegać?

W rozmowie nie zabraknie pytań o przyszłość egzaminów: jakie zmiany planuje ministerstwo edukacji na kolejne lata? Czy egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony z maja na kwiecień? Porozmawiamy również o pomyśle łączenia przedmiotów w klasach IV-VI i o tym, jak może to wpłynąć na uczniów.

Bądźcie z nami tuż po godzinie 7:00 w RMF FM, internetowym Radiu RMF24, aplikacji RMF ON oraz w naszych mediach społecznościowych! To będzie rozmowa pełna konkretów i odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące egzaminów w polskich szkołach.