Od dziś w Starogardzie Gdańskim można zwiedzać Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny. Inwestycja kosztowała ponad 35 mln zł. To pierwsze miejsce w kraju całkowicie poświęcone jednej gwieździe polskiego i światowego futbolu.

Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny / Marcin Gadomski / PAP

"Przestrzeń pamięci, dumy i marzeń"

Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny znajduje się w miejscu starego Hotelu Rekord na Stadionie Miejskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich.

To centrum to nie tylko hołd dla legendy futbolu, to także inwestycja w rozwój młodych talentów, edukację i budowanie tożsamości miasta, które z dumą przypomina światu o swoim najsłynniejszym piłkarzu XX wieku - mówił Janusz Stankowiak, prezydent Starogardu Gdańskiego.

Otwieramy przestrzeń pamięci, dumy i marzeń, miejsce, w którym legenda Deyny będzie inspirować kolejne pokolenia — dodał.

Prezydent miasta podkreślił, że w Europie istnieje zaledwie kilka podobnych kompleksów sportowo-edukacyjnych, a dzięki tej inwestycji Deyna dołączył do grona najwybitniejszych piłkarzy świata, takich jak Cristiano Ronaldo (ma swoje muzeum w Funchal na Maderze) oraz Johan Cruyff.



Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny, 15 bm. w Starogardzie Gdańskim. / Marcin Gadomski / PAP

Tak jak dziś oczy wszystkich zwrócone są na Roberta Lewandowskiego, tak w latach 70. cały piłkarski świat zachwycał się talentem "Kaki". Dzisiaj "chłopak ze Starogardu" symbolicznie wraca do domu - mówił Stankowiak.



Jakie eksponaty zgromadzono w Centrum?

W części muzealnej obiektu zgromadzono wiele eksponatów. Są tam m.in. prywatne i unikatowe pamiątki po słynnym piłkarzu, czasami o bardzo osobistym charakterze. Można zobaczyć m.in. pozew rozwodowy żony Deyny - Marioli.



Na wystawie znalazły się Brązowa Piłka redakcji "Kicker" za trzecie miejsce w plebiscycie na najlepszego piłkarza świata w 1974 roku, piłka z autografami Orłów Górskiego z mundialu 1974, buty Huragan, w których grał Deyna oraz proporczyk Zakładowego Klubu Sportowego Włókniarz z okazji 25-lecia (1946), którego wychowankiem był piłkarz.

Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny / Marcin Gadomski / PAP

Zaprezentowano także złoty medal z igrzysk w Monachium w 1972 roku, wywalczony przez Legię Warszawa Puchar Polski, naszywkę z godłem Polski, którą Deyna nosił na marynarce podczas igrzysk w 1972 roku oraz koszulki zawodnika - z gry w reprezentacji Polski, Manchesterze City oraz tę otrzymaną w związku z zaproszeniem do gry w Realu Madryt.



Na ekspozycji nie brakuje również zdjęć z planu filmu "Escape to Victory" (Ucieczka do zwycięstwa) z autografami gwiazd futbolu i kina. W produkcji z 1981 roku Polak zagrał obok Sylvestra Stallone'a, Michaela Caine'a i Maksa von Sydowa oraz innych wybitnych piłkarzy: Pelego, Bobby’ego Moore’a, Osvaldo Ardilesa i Paula Van Himsta.

Inwestycja za ponad 35 mln zł

Budowa Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny kosztowała ponad 35 mln zł, z czego 26,1 mln zł pochodziło z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo przeszklony, z rampą prowadzącą na dach, tarasem widokowym i wewnętrznym ogrodem. Ze wszystkich przestrzeni mogą swobodnie korzystać osoby z niepełnosprawnościami.



Na parterze zaplanowano wielofunkcyjną salę szkoleniową, obok znajdują się reprezentacyjny hol z częścią wystawienniczą i sklepik z pamiątkami sportowymi. Na piętrze znalazły się klubokawiarnia oraz przestrzeń ekspozycyjno-muzealna.

Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny / Marcin Gadomski / PAP

Kazimierz Deyna - legenda polskiej piłki nożnej

Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny / Marcin Gadomski / PAP

Kazimierz Deyna jest uznawany za jednego z najlepszych polskich piłkarzy. Urodził się 23 października 1947 r. w Starogardzie Gdańskim. Z reprezentacją Polski wywalczył złoto (1972) i srebro olimpijskie (1976) oraz trzecie miejsce w mistrzostwach świata (1974).

Deyna rozpoczął karierę w miejscowym klubie Włókniarz (1958-1966), potem grał krótko w ŁKS Łódź (1966), by związać się na lata z Legią Warszawa (1966-1978).

Kazimierz Deyna / CAF/Janusz Uklejewski / PAP

Deyna 97 razy wystąpił w oficjalnych spotkaniach Biało-Czerwonych. W 1978 roku przeszedł do Manchesteru City, a w 1981 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Kazimierz Deyna zginął 1 września 1989 roku w wypadku samochodowym pod San Diego.