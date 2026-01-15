W Bańskiej Niżnej na Podhalu doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z domów mieszkalnych znaleziono ciała dwóch osób - 81-letniej kobiety oraz jej 52-letniego syna. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, członkowie rodziny ofiar zaniepokoili się ich dłuższą nieobecnością i brakiem kontaktu.

To właśnie oni postanowili sprawdzić, co dzieje się z bliskimi. Po wejściu do domu dokonali makabrycznego odkrycia – w budynku znajdowały się zwłoki 81-latki i jej 52-letniego syna.

Policja wyklucza udział osób trzecich

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności wyjaśniające.

Jak przekazali, wstępnie wykluczono, by do śmierci matki i syna przyczyniły się osoby trzecie.



Odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do tragedii, ma przynieść sekcja zwłok.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.