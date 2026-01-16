"Zbigniew Ziobro udowadnia, że jest człowiekiem, który boi się odpowiedzialności za swoje czyny. Gra na nosie Polakom. Zdecydowana większość Polaków uważa, że powinien stanąć przed polskim niezależnym sądem, a Ziobro, jak taki pospolity tchórz, ucieka przed odpowiedzialnością" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Borys Budka, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

Borys Budka, europoseł i wiceszef Koalicji Obywatelskiej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Strona polska stara się kanałami dyplomatycznymi wytłumaczyć tę sytuację, natomiast opinia publiczna widzi doskonale, że Węgry wypisują się z europejskiego porządku prawnego, podobnie zresztą, jak formacja Ziobry, czyli PiS. To smutne, że dają azyl ludziom, którzy powinni stanąć przed sądem. Na szczęście węgierska opozycja jest na dobrej drodze, żeby już w maju Ziobrę i Romanowskiego oddać Polsce, żeby mogli stanąć przed polskim sądem - powiedział nasz gość.

Liczę na to, że nowy węgierski rząd cofnie ochronę (Ziobrze - przy. red.). Przypomnę, że sam Jarosław Kaczyński informował w oficjalnym piśmie - jako wicepremier - że to, co robi Ziobro i spółka z Funduszem Sprawiedliwości, jest niezgodne z prawem - dodał.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

Wideo youtube

Na rozmowę Tomasza Weryńskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>