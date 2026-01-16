Maurycy Przyrowski, przewodniczący komisji wyborczej Polski 2050, podał się do dymisji. Poinformował o tym sekretarz generalny partii Robert Sitnik. Zaznaczył, że decyzja Przyrowskiego wynika z powodów osobistych i nie ma związku z unieważnioną II turą głosowania na szefa partii. Dzisiaj Rada Krajowa partii zdecyduje, czy powtórzyć II turę unieważnionego głosowania, czy też przeprowadzić całą procedurę wyborczą od początku. Ponowne rozpisanie wyborów umożliwiłoby start nowym kandydatom, w tym m.in. obecnemu liderowi partii Szymonowi Hołowni, który swojego startu nie wykluczył.

Szef komisji wyborczej Polski 2050 odchodzi

Przewodniczący komisji wyborczej Polski 2050 Maurycy Przyrowski podał się do dymisji. Zrezygnował z powodów osobistych, nic mi o tym nie wiadomo, by miało to coś wspólnego (z unieważnionymi wyborami - przyp. red.) - powiedział Robert Sitnik.



Dodał, że obecnie nie ma kandydatów na jego stanowisko oraz że pozostali członkowie komisji nie zamierzają rezygnować, bo "nie mają powodu, żeby rezygnować".

Jako pierwszy o rezygnacji szefa komisji wyborczej Polski 2050 informował Onet.

"Linki nie działały"

W poniedziałek ponad 800 uprawnionych działaczy Polski 2050 wybierało w drugiej turze liderkę ugrupowania. O stanowisko ubiegały się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Głosowanie to zostało jednak unieważnione z powodu problemów technicznych, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej.

O tej sytuacji opowiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ignacy Niemczycki , wiceszef MSZ i polityk Polski 2050. Po prostu system do głosowania w pewnym momencie przestał działać i część z nas, w tym ja, dostała linki, które nie działały. Po kliknięciu nie można było zagłosować. Przez problem techniczny komisja wyborcza podjęła słuszną decyzję, że głosowanie musi zostać powtórzone - mówił we wtorek nasz gość.

Powtórzenie II tury wyborów na szefa partii czy rozpisanie ich na nowo?

Dzisiaj Rada Krajowa partii ma zdecydować, czy powtórzyć drugą turę wyborów przewodniczącego Polski 2050, czy przeprowadzić całą procedurę wyborczą od początku.

Rada obrady ma rozpocząć ok. godz. 18:30 i mają one potrwać do późnych godzin wieczornych.

Obecny lider Polski 2050 Szymon Hołownia nie wykluczył swojego startu, jeśli proces wyborczy zostanie przeprowadzony w całości od nowa.