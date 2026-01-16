Już w piątek o 20.30 reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych meczem z Węgrami rozpocznie walkę w mistrzostwach Europy, współorganizowanych przez Danię, Norwegię i Szwecję. Rywalami Polaków w grupie F w Kristianstad będą także Islandia i Włochy.

Zawodnicy reprezentacji Polski podczas treningu w Kristianstad / Adam Warżawa / PAP

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych rozpoczyna w piątek rywalizację w mistrzostwach Europy meczem z Węgrami o 20:30.

Turniej współorganizują Dania, Norwegia i Szwecja, a wszystkie mecze grupy F odbędą się w Kristianstad.

Rywalami Polaków w grupie F będą także Islandia i Włochy.

Jestem podekscytowany debiutem w roli trenera drużyny polskiej w imprezie tej rangi. Oczywiście chciałbym mieć więcej czasu na przygotowania. Takie są jednak realia prowadzenia zespołu narodowego - powiedział trener Biało-Czerwonych Jota Gonzalez.

Hiszpan przyznał, że Węgry są jedną z najlepszych reprezentacji. Oni mają wymagających zawodników na każdej pozycji. Pracują ze sobą dłuższy czas - skwitował.

Będzie to 77. mecz obu drużyn. Polacy mają na koncie 29 zwycięstw, 36 razy triumfowali rywale, a 11-krotnie zanotowano remis.

Dla Węgrów będzie to 15. występ w ME. W ostatnich latach zespół Madziarów uważany był za tzw. czarnego konia w walce o półfinał w dużych turniejach. Jednak nie udało im się dotrzeć do meczów o medale. Podobnie było w poprzedniej edycji imprezy, w której zajęli piąte miejsce - ich najlepszym wyniku w historii EHF Euro.

Biało-Czerwoni w mistrzostwach Starego Kontynentu zagrają po raz dwunasty. Tylko raz dotarli do strefy medalowej. W 2010 roku przegrali w Wiedniu spotkanie o brąz z Islandią 26:29.

Piątkowy mecz Polska - Węgry rozpocznie się o godz. 20.30. Z grupy do rundy zasadniczej awansują dwa najlepsze zespoły.