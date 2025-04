"Przynajmniej 10 proc. prac w danym zespole musi być sprawdzone podwójnie. Weryfikatorzy będą wcześniej przeszkoleni co do zastosowania zasad oceniania zadań otwartych. Przed pracą właściwą ocenią przynajmniej po jednej pracy od każdego egzaminatora" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr hab. Robert Zakrzewski, opisując sprawdzanie matur.

Czas jest ograniczony, doba ma 24 godziny, a musimy wydać wynik do 8 lipca. Egzaminatorzy pracują tylko w weekendy - mamy wiele ograniczeń - mówił gość Piotra Salaka. Na pytanie, dlaczego egzaminatorzy pracują jedynie w weekendy, dyrektor CKE przypomniał, że "ośrodki egzaminacyjne są nie tylko w miejscu zamieszkania egzaminatora".

Muszą na przykład dojeżdżać ileś kilometrów. Poza tym egzaminatorzy to są czynni nauczyciele i od rana pracują w szkole - zauważył.

Jednocześnie Zakrzewski zapewniał, że tegoroczna matura nie będzie trudna. Rocznik, który przystępuje do egzaminu maturalnego, wraca całkowicie do podstawy programowej. Ze względu na działania pani minister Barbary Nowackiej ta podstawa programowa została wycięta o około 20-25 proc., więc ten egzamin jest łatwiejszy - uspokajał uczniów szef CKE.

Gość Piotra Salaka podkreślał, że zakres materiału był i jest dostępny na stronach ośrodków egzaminacyjnych. Podobnie jak lista lektur, z którymi należało się zapoznać w trakcie nauki w szkole średniej.

Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z wynikiem matury?

Każdy, kto nie zgodzi się z wynikiem swojego egzaminu maturalnego, może zweryfikować zdobyte punkty i obejrzeć pracę.

Należy złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów, zobaczyć swoją pracę, przeanalizować i napisać wniosek o weryfikację z uzasadnieniem, dlaczego się z wynikiem nie zgadza - tłumaczył dyrektor CKE.

Zakrzewski ostrzegł wszystkich maturzystów, by nie próbowali wnosić na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych. Każdy nielegalny przedmiot, który nie jest zapisany w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powoduje, że egzamin będzie unieważniony - mówił.

Co z egzaminem ósmoklasisty?

W rozmowie poruszono też temat zmiany terminu egzaminu ósmoklasisty. Jest taki projekt ministerstwa, żeby zmienić termin z maja na kwiecień - mówił prof. Zakrzewski. Właściwie to rozmawiamy o 10-15 dniach, żeby przenieść (egzamin - przyp. red.) z połowy maja na końcówkę kwietnia - stwierdził.

Czy egzamin ósmoklasisty może odbyć się w nowym terminie już w 2026 r.? Przewodniczący CKE wątpi, że to możliwe. Dyrektorzy, nauczyciele muszą zaplanować odpowiedni czas do przygotowania się do egzaminu - wyjaśniał.