"Zmieniło się ogromnie dużo, ale chcielibyśmy, żeby to było wykonywane prędzej. Pewne procedury, choćby ze zlecaniem prac remontowych, dostępnością firm budowlanych (…) - to po prostu trwa" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, rok po powodzi, Radosław Pasionek, dyrektor szkoły w Lądku-Zdroju. "Procedury się nie uprościły, nie przewidują tego, że jesteśmy w fazie odbudowy" - zaznaczył. Jego zdaniem naturalne jest to, że wobec powodzian "fala życzliwości opada". "My też staramy się to zrozumieć" - wskazał. "Specyfika zniszczeń powodziowych potrzebuje czasu. Mam nadzieję, że jesteśmy w utajonej fazie odbudowy" - dodała Maria Łukaszewska, właścicielka hotelu w Lądku-Zdroju.