Kto wygrał debatę prezydencką? M.in. o to Piotr Salak zapyta we wtorek w Rozmowie o 7:00 w RMF24 Katarzynę Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Czy poparcie prezydenta Andrzeja Dudy dla Karola Nawrockiego jest złą informacją dla Rafała Trzaskowskiego? W rozmowie z wiceminister edukacji narodowej nie zabraknie tematu tegorocznych matur oraz egzaminu ósmoklasisty. Czy w MEN wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Jakich zmian należy spodziewać się w nowym roku szkolnym?

Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej z Koalicji Obywatelskiej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

