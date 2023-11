Czy politycy PSL są absolutnie przekonani, że bardziej po drodze im z Lewicą, która na sam początek nowej kadencji składa w Sejmie dwa projekty ułatwiające aborcję, czy może jednak z PiS? Czy Władysław Kosiniak Kamysz jest całkowicie pewny, że dokonuje właściwego wyboru dla siebie i swoich ludzi, odrzucając zaloty Prawa i Sprawiedliwości, kuszącego go fotelem premiera? O to między innymi będziemy pytać w rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 szefa klubu PSL Krzysztofa Paszyka.

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe-Trzecia Droga Krzysztof Paszyk podczas konferencji prasowej w Sejmie w w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Michał Zieliński zapyta swojego gościa o to, czy jest gotów się założyć, że tworząca się powoli koalicja przetrwa cztery lata. Będzie też dopytywał o pomysł zorganizowania referendum w sprawie aborcji oraz "uzdrowienia formy legalnej" Krajowej Rady Sądownictwa.

Przewodniczącego klubu PSL nasz dziennikarz będzie pytał także o to, kiedy możemy poznać proponowany skład rządu Donalda Tuska i ile resortów przypadnie w tym gabinecie przedstawicielom Stronnictwa, a także czy to prawda, że Władysław Kosiniak-Kamysz najchętniej zostałby ministrem obrony i dlaczego właściwie PSL-owi "blisko do gospodarki".

Michał Zieliński zapyta szefa klubu PSL, ugrupowania które może kierować MON, o to, co sądzi o sytuacji budżetu państwa i skąd wziąć dziesiątki miliardów złotych na zakupy uzbrojenia. Być może trzeba będzie wprowadzić nowy podatek albo podnieść dotychczasowe.

Na razie rodząca się koalicja proponuje obniżki obciążeń podatkowych. Nasz dziennikarz spróbuje się zatem dowiedzieć, czy w ramach prospołecznej polityki, dotychczasowa opozycja podniesie ręce, gdy pod głosowanie trafi proponowane przez rząd Mateusza Morawieckiego przedłużenie zerowego VAT-u na żywność.

Według nieoficjalnych informacji PSL zabiega też o resort infrastruktury, a skoro gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 to były wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile, to przy okazji zapytamy, czy system szkolenia kierowców wymaga zmian. Tak niedawno oceniła Najwyższa Izba Kontroli, konstatując, że "w Polsce w zasadzie nie istnieje spójny system szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców", a "obowiązujące regulacje prawne oraz działania właściwych organów administracji publicznej, w tym Ministra Infrastruktury, nie zapewniały przygotowania kandydatów na kierowców do bezpiecznego poruszania się po drogach."

