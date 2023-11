"Jestem przekonana, że w bardzo wielu kwestiach, np. tych dotyczących praw człowieka, w tych partiach, które mogłyby mieć z tym problem - czy u Hołowni, czy w PSL - nie ma dyscypliny" - stwierdziła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer. Posłanka KO była pytana o to, czy partia Razem nie będzie "podrzucać" ustaw, które będą kłopotliwe dla "ustania" jednolitej koalicji rządzącej.

Lubnauer: U Hołowni i w PSL-u nie ma dyscypliny Michał Dukaczewski / RMF FM

Umowa koalicyjna między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą została parafowana w piątek. Do rządu nie wejdzie jednak partia Razem. Katarzyna Lubnauer była pytana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, czy partia, której liderem jest Adrian Zandberg, nie będzie "podrzucać" ustaw, które będą kłopotliwe dla "ustania" jednolitej koalicji rządzącej.

Jestem przekonana, że w bardzo wielu kwestiach, np. tych dotyczących praw człowieka, w tych partiach, które mogłyby mieć z tym problem - czy u Hołowni, czy w PSL - nie ma dyscypliny. My, jeśli chodzi o kwestię np. praw kobiet, jesteśmy całkiem za - stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego zapewniła, że program "100 konkretów na 100 dni", który przed wyborami parlamentarnymi przedstawiła Koalicja Obywatelska, jest aktualny. Co jednak z aborcją na życzenie do 12. tygodnia ciąży?

Na pewno w ciągu 100 dni będą rozwiązania, które dotyczą tego, żeby kobiety były bezpieczniejsze w ciąży. To jest kwestia rozporządzeń, które może wydawać minister zdrowia, to jest kwestia pewnych rozwiązań, które niekoniecznie wymagają bezpośredniej zmiany prawa - zauważyła.

Prowadzący rozmowę przypomniał, że w umowie koalicyjnej jest zapis, że zostanie unieważniony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w sprawie aborcji. Katarzyna Lubnauer powiedziała, że został on wydany z "błędem", "jakim jest udział w nim sędziów dublerów". Co do tego nie ma żadnych wątpliwości - dodała.

Katarzyna Lubnauer / Michał Dukaczewski / RMF FM

Zauważmy jedną rzecz - kwestie związane z tym, żeby wrócić do tzw. dawnego kompromisu, co ja nazywam "zgniłym kompromisem", to było coś, co jest konsensusem wszystkich partii składających się na przyszłą koalicję rządzącą. Natomiast jest też deklaracja ze strony zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewicy, że będziemy dążyć do zrealizowania tego, co jest w naszych 100 konkretach, czyli pełnego prawa wyboru dla kobiety - zapewniła.

Tomasz Terlikowski dopytywał, czy zostaną unieważnione wszystkie wyroki, które zostały zostały wydane ze wspomnianym "błędem", czyli przez "sędziów-dublerów". Musielibyśmy się przyjrzeć tym wszystkim uchwałom TK - odparła jego rozmówczyni.

Kolejnym tematem Popołudniowej rozmowy w RMF FM były wybory prezydenckie, które odbędą się w drugiej połowie 2025 roku. Nie będzie konfliktu na linii Rafał Trzaskowski - Szymon Hołownia?

Bardzo często zdarzało się tak, że w kadencji Sejmu były wybory prezydenckie i startowali dwaj konkurencyjni przedstawiciele tej samej koalicji rządzącej. (...) Jeśli w drugiej turze znajdzie się którykolwiek z nich, to zapewne zarówno wyborcy, jak i jego kontrkandydat poprze tego, który ma szansę zwyciężyć z kandydatem PiS-u - powiedziała.