"Mamy problem z płynnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pracujemy nad tym, aby dostosować finansowanie do realnych kosztów wydobycia. Musimy działać zdecydowanie - to ostatni dzwonek. Dzisiejsze porozumienie jest niezmiernie ważne" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, odnosząc się do poniedziałkowych rozmów zarządu JSW z przedstawicielami strony społecznej. Podkreślił, że istnieją tylko dwa scenariusze. "Scenariusz jakościowy i upadłościowy" – stwierdził.