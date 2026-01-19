"Mamy problem z płynnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pracujemy nad tym, aby dostosować finansowanie do realnych kosztów wydobycia. Musimy działać zdecydowanie - to ostatni dzwonek. Dzisiejsze porozumienie jest niezmiernie ważne" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, odnosząc się do poniedziałkowych rozmów zarządu JSW z przedstawicielami strony społecznej. Podkreślił, że istnieją tylko dwa scenariusze. "Scenariusz jakościowy i upadłościowy" – stwierdził.

Słuchaj Radia RMF24>>>

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy. 

Zobacz również:

Radio RMF24
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24

 Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.
Opracowanie: