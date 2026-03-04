Trzeba rozwijać nasz przemysł zbrojeniowy. Na pewno musimy produkować amunicję rakietową. Nikt nam nie zagwarantuje, że jak przyjdzie wojna, to będzie krótka, albo że Amerykanie nam wszystko dostarczą – mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 gen. broni dr Krzysztof Król. Doradca szefa Sztabu Generalnego WP poinformował, że w 2024 r. ok. 27 proc. sprzętu używanego przez polską armię była wyprodukowana w Polsce i był to najmniejszy procent wśród państw europejskich.

Na pewno musimy produkować amunicję rakietową, pociski wszelkiego typu, skupiać się na tym uzbrojeniu, które jest zużywalne - wskazywał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Krzysztof Król.

Wojskowy mówił, że polska armia powinna zrobić wszystko, by móc walczyć długo, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Z punktu widzenia wojska program SAFE się opłaca, bo będzie spłacany z budżetu państwa, a nie Ministerstwa Obrony Narodowej - tłumaczył gość Piotra Salaka. Poza tym może pomóc uzupełnić luki w nowoczesnym uzbrojeniu - dodawał.

