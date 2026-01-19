"Po pierwsze w umowie koalicyjnej na to się nie umówiliśmy, po drugie nie wiem po co kolejny stołek w tym rządzie. Według mnie nie będzie wicepremiera" - powiedział w Porannej rozmowie RMF FM Robert Biedroń, zapytany, czy Polska 2050 powinna mieć stanowisko wicepremiera. W najnowszym sondażu Opinia24 na zlecenie RMF FM 39 proc. ankietowanych sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

W Porannej rozmowie w RMF FM Robert Biedroń został zapytany o sytuację w Polsce 2050. Europoseł Nowej Lewicy ocenił, że partia nie powinna otrzymać stanowiska wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM przypomniał wyniki najnowszego sondażu Opinii24 na zlecenie RMF FM, w którym 39 proc. ankietowanych sprzeciwia się przyznaniu tego stanowiska dla formacji założonej przez Szymona Hołownię.

Ja się z tym zgadzam, ponieważ po pierwsze w umowie koalicyjnej na to się nie umówiliśmy, a po drugie nie wiem po co kolejny stołek w tym rządzie - ocenił polityk.

Na uwagę, że Lewica ma wicepremiera i marszałka Sejmu, choć ma mniejszy klub niż Polska 2050, Biedroń odparł, że "trzeba dorosnąć do pewnej sytuacji".

Lewica to jest formacja, która jest stała, która ma spore sondaże, który ma spory dorobek dla Polski. Nam się to po prostu należało - stwierdził europoseł.

Biedroń powiedział też, że dzisiaj nie jesteśmy na etapie rozmowy o tym, do jakich formacji potencjalnie trafiliby obecni politycy Polski 2050. Wskazał jednak, że jeśli są tam takie osoby, które "czują, że mają wartości lewicowe", to Nowa Lewica mogłaby ich przyjąć.

Biedroń: Tusk popełnił błąd

Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy, wskazał, że Unia Europejska powinna wykazać się solidarnością z Danią ws. sporu z USA o Grenlandię.

Dzisiaj Trump idzie po Grenlandię, a jutro Putin może przyjść po Przesmyk Suwalski - mówił, odnosząc się do napiętej sytuacji geopolitycznej wokół wyspy. Dodał, że premier Donald Tusk popełnił błąd, decydując o niewysyłaniu wojsk na Grenlandię.

