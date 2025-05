"Ludzie wiedzą, jak to było z tymi prostytutkami. Nic nie było. Tam nie ma żadnego dowodu ani żadnego nazwiska kogoś, kto by tak twierdził. Tą metodą można każdego zniszczyć, że się go codziennie pomawia na nowo, a to on ma udowadniać, że nie jest wielbłądem" - tak Marcin Horała ze sztabu Karola Nawrockiego odpowiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 na pytanie, dlaczego sztabowcy nie chcą pozwać Onetu w trybie wyborczym. Chodzi o artykuł, w którym - powołując się na anonimowych świadków - stwierdzono, że Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek do Grand Hotelu w Sopocie.