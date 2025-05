"Każdy w swoim życiu ma takie chwile, z których jest mniej dumny. Ważne, aby nie łamać prawa, tylko mieć refleksje i wyciągać wnioski" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Dworczyk, komentując sprawę "ustawek", w których brał udział kandydat PiS na prezydenta, Karol Nawrocki (co sam potwierdził). "O ile wiem, ta sprawa, która jest przez media eksploatowana tak szeroko, ma szereg znaków zapytania (...). Trwa bardzo brutalna kampania. Nawet nie wiem, czy to nie najbardziej brutalna kampania prezydencka, z jaką mieliśmy do czynienia" - dodał obecny europoseł PiS, a niegdyś m.in. szef kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego.