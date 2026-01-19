W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy Michała Kobosko o to, co myśli o propozycji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która zaproponowała Paulinie Hennig-Klosce współprzewodniczenie partią Polska 2050.

Jak Michał Kobosko ocenia decyzję Szymona Hołowni, który za pośrednictwem platformy X przekazał, że "decyzje Kandydatek walczących o fotel Przewodniczącej, skłaniają mnie do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii (pisownia oryginalna - przyp. RMF FM)"? Czy ugrupowaniu grozi rozpad?

W najbliższą środę Parlament Europejski ma głosować nad możliwością złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu na umowę handlową między UE, a krajami Ameryki Łacińskiej zrzeszonymi w Mercosur. Czy nie jest już za późno na badanie legalności porozumienia? Czy wniesienie skargi oznaczałoby opóźnienie ratyfikacji umowy przez PE o kilka miesięcy?

Donald Trump zagroził europejskim państwom wprowadzeniem ceł, jeśli będą się sprzeciwiać jego pomysłowi przejęcia przez USA Grenlandii. Donald Tusk już wcześniej zapowiedział, że Polska nie wyśle żołnierzy na wyspę. Jak Kobosko ocenia decyzję premiera?

