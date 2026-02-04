Czy Donald Trump jest coraz bardziej kłopotliwy dla PiS? Czy w tej partii rozpoczęła się walka o przywództwo? Czy Polska powinna przystąpić do Rady Pokoju? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 posła PiS Andrzeja Śliwkę. Zapraszamy!

Andrzej Śliwka, poseł PiS / Marcin Suchmiel / RMF24

Posła PiS Andrzeja Śliwkę zapytamy o możliwą decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry i o to, czy PiS wciąż stoi za byłym ministrem sprawiedliwości murem - mimo że przebywa on na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

W rozmowie wrócimy też do sprawy akt Jeffreya Epsteina i zapowiedzi rządu Donalda Tuska dotyczących badania polskich wątków afery. Czy to problem dla PiS, który od lat podkreśla bliskie relacje z obozem Donalda Trumpa? Czy akta Jeffreya Epsteina mogą pogrążyć prezydenta USA?

Nie zabraknie pytań o politykę zagraniczną i pomysł wejścia Polski do Rady Pokoju, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i "wschodnie kontakty" marszałka Włodzimierza Czarzastego, a także o napięcia wewnątrz PiS. Czy walka o przyszłe przywództwo w partii już się rozpoczęła - zwłaszcza w kontekście choroby Jarosława Kaczyńskiego i spadających notowań ugrupowania w sondażach?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

