Stany Zjednoczone odrzuciły żądania Iranu dotyczące zmiany miejsca i formatu zaplanowanych na piątek rozmów - poinformowało dwóch amerykańskich urzędników cytowanych przez portal Axios. Impas w negocjacjach może zablokować drogę dyplomatyczną i skłonić prezydenta Donalda Trumpa do rozważenia opcji militarnej.

Pat w rozmowach USA-Iran. Amerykanie odrzucają irańskie żądania zmiany formatu negocjacji / Francois Greuez/SIPA/SIPA/East News / East News

USA i Iran uzgodniły wcześniej spotkanie w piątek w Stambule, z udziałem innych państw Bliskiego Wschodu w roli obserwatorów. Jednak we wtorek Iran zażądał przeniesienia rozmów do Omanu i ograniczenia ich do formatu bilateralnego, by skupić się wyłącznie na kwestiach nuklearnych, a nie - jak chciały Stany Zjednoczone i ich sojusznicy - także na programie rakietowym.

Amerykańscy urzędnicy rozważali zmianę lokalizacji, ale ostatecznie w środę odrzucili irańską propozycję. "Powiedzieliśmy im: albo tak, albo wcale. Odpowiedzieli: 'W takim razie wcale'" - przekazał Axiosowi jeden z wysokich rangą urzędników USA.

Groźba zerwania negocjacji

Według amerykańskich źródeł jeśli Iran powróci do pierwotnych ustaleń, USA są gotowe spotkać się w tym lub przyszłym tygodniu. "Chcemy szybko osiągnąć realne porozumienie, bo inaczej ludzie zaczną rozważać inne opcje" - podkreślił urzędnik, nawiązując do powtarzanych przez prezydenta Trumpa gróźb użycia siły militarnej.

Drugi z urzędników dodał, że próbowano znaleźć kompromis, ale Iran odmówił. "Jest duża szansa, że rozmowy w tym tygodniu w ogóle się nie odbędą" - zaznaczył.

Kulisy negocjacji

Początkowo planowano dwutorowe rozmowy w Stambule: bezpośrednie negocjacje USA-Iran na temat programu nuklearnego oraz wielostronne rozmowy dotyczące m.in. irańskiego programu rakietowego, wsparcia dla grup zbrojnych i łamania praw człowieka podczas tłumienia protestów.

W czwartek specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff oraz doradca i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner mają udać się do Kataru na rozmowy z premierem tego kraju na temat Iranu. Następnie planują powrót do Miami, rezygnując z ewentualnego spotkania z Irańczykami - podaje Axios.

Amerykańscy urzędnicy przyznają, że po ostatnich działaniach Iranu i braku przełomu w poprzednich rozmowach są sceptyczni co do możliwości osiągnięcia porozumienia. "Nie chcieliśmy być elastyczni, bo jeśli ma być porozumienie, musi być ono realne. Nie chcemy wracać do starych metod" - podkreślił jeden z nich.

"Nie jesteśmy naiwni wobec Irańczyków. Jeśli będzie realna rozmowa do przeprowadzenia, przeprowadzimy ją, ale nie zamierzamy tracić czasu" - podsumował drugi z urzędników.