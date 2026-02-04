Stany Zjednoczone ogłosiły powstanie międzynarodowego bloku handlowego, którego celem jest uniezależnienie łańcucha dostaw minerałów krytycznych i wprowadzenie minimalnych cen tych surowców. Projekt ma być odpowiedzią na rosnącą dominację Chin na rynku metali kluczowych dla światowej gospodarki. Wiceprezydent USA J.D. Vance ogłosił inicjatywę podczas zwołanego w Waszyngtonie spotkania ministrów spraw zagranicznych kilkudziesięciu państw, w tym Polski.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Zobacz również:

Wiceprezydent USA J.D. Vance poinformował w środę, że Stany Zjednoczone zamierzają utworzyć blok handlowy państw, mający na celu uniezależnienie łańcucha dostaw minerałów krytycznych. Porozumienie, ogłoszone podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych kilkudziesięciu państw w Waszyngtonie, przewiduje wprowadzenie minimalnych cen tych surowców.

Jak tłumaczył Vance, ustanowienie bloku handlowego ma zagwarantować firmom większą pewność inwestycji w wydobycie minerałów. W przeszłości wiele projektów było porzucanych z powodu zalewu rynku surowcami o zaniżonych cenach.

"Cieszę się, że traktowanie państw o podobnych wartościach jako sojuszników i partnerów jest ponownie postrzegane jako użyteczne. W relacjach międzynarodowych zaufanie ma kluczowe znaczenie" - przekazał na spotkaniu Radosław Sikorski, przypominając, że Polska jest jednym z głównych producentów miedzi oraz ważnym producentem srebra.

Odpowiedź na dominację Chin?

Choć ani wiceprezydent Vance, ani sekretarz stanu Marco Rubio nie wymienili Chin z nazwy, inicjatywa ma być odpowiedzią na dominację tego kraju w sektorze wydobycia i przetwarzania minerałów krytycznych. Chcemy utworzyć blok handlowy między sojusznikami i partnerami, który zagwarantuje Amerykanom dostęp do amerykańskiej potęgi przemysłowej, a jednocześnie zwiększy produkcję w całej strefie - podkreślił Vance.

Administracja Donalda Trumpa proponuje preferencyjną strefę handlu minerałami krytycznymi, chronioną przed zakłóceniami zewnętrznymi poprzez egzekwowalne ceny minimalne. Mechanizm ten ma być utrzymywany za pomocą ceł.

Proponowane przez USA porozumienie jest rozwinięciem wcześniejszych inicjatyw, ale po raz pierwszy zakłada otwarte zagwarantowanie minimalnych cen surowców. To odpowiedź m.in. na ogłoszone przez Chiny w ubiegłym roku kontrole eksportu metali ziem rzadkich i zapowiedź wstrzymania ich eksportu dla zagranicznych firm zbrojeniowych. Decyzja ta, choć później zawieszona, wywołała obawy o wykorzystanie przez Chiny swojej pozycji w celach geopolitycznych.

Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że w spotkaniu wzięło udział 55 krajów odpowiedzialnych za dwie trzecie światowego PKB, z czego "wiele" zgodziło się na podpisanie porozumienia.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie o utworzeniu strategicznej rezerwy minerałów krytycznych, Project Vault. Stany Zjednoczone mają zainwestować w ten projekt 10 miliardów dolarów.