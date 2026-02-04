Stany Zjednoczone ogłosiły powstanie międzynarodowego bloku handlowego, którego celem jest uniezależnienie łańcucha dostaw minerałów krytycznych i wprowadzenie minimalnych cen tych surowców. Projekt ma być odpowiedzią na rosnącą dominację Chin na rynku metali kluczowych dla światowej gospodarki. Wiceprezydent USA J.D. Vance ogłosił inicjatywę podczas zwołanego w Waszyngtonie spotkania ministrów spraw zagranicznych kilkudziesięciu państw, w tym Polski.

Radosław Sikorski przemawia na Konferencji Ministerialnej dotyczącej surowców krytycznych

Jak tłumaczył Vance, ustanowienie bloku handlowego ma zagwarantować firmom większą pewność inwestycji w wydobycie minerałów. W przeszłości wiele projektów było porzucanych z powodu zalewu rynku surowcami o zaniżonych cenach.

"Cieszę się, że traktowanie państw o podobnych wartościach jako sojuszników i partnerów jest ponownie postrzegane jako użyteczne. W relacjach międzynarodowych zaufanie ma kluczowe znaczenie" - przekazał na spotkaniu Radosław Sikorski, przypominając, że Polska jest jednym z głównych producentów miedzi oraz ważnym producentem srebra.