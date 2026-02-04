Rosyjski statek towarowy Sparta IV, objęty międzynarodowymi sankcjami, od kilkunastu godzin wykonuje nietypowe manewry w pobliżu wschodniego wybrzeża Sardynii. Okręty i samoloty NATO uważnie śledzą jego ruchy, podejrzewając transport broni na trasie między Rosją a Syrią.

/ Shutterstock

Od wtorku wieczorem jednostka wykonuje nietypowe manewry wahadłowe na osi północ-południe u wybrzeży Sardynii.

Nie występują warunki pogodowe, które mogłyby uzasadniać takie zachowanie statku.

Sparta IV podejrzewana jest o transport broni i oczekiwanie na rosyjskie jednostki: niszczyciel Siewieromorsk i tankowiec Kama.

Rosyjski statek towarowy Sparta IV od kilku dni przemierza Morze Śródziemne w kierunku zachodnim. We wtorek wieczorem, znajdując się na wysokości wschodniego wybrzeża Sardynii, nagle zmienił kurs na północ, po czym zaczął wykonywać powtarzające się ruchy wahadłowe na osi północ-południe. Według obserwatorów nie występują żadne warunki pogodowe, które mogłyby tłumaczyć takie zachowanie.

Podejrzenia o transport broni

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ItaMilRadar, Sparta IV prawdopodobnie przewozi broń i oczekuje na spotkanie z dwoma rosyjskimi jednostkami: niszczycielem Siewieromorsk oraz tankowcem Kama. Te trzy statki często tworzą tzw. "syryjski ekspres", czyli konwój transportujący uzbrojenie pomiędzy Rosją a Syrią.

Sparta IV oraz jej właściciele - rosyjskie firmy SK-Yug LLC i Oboronlogistika LLC - są objęci amerykańskimi sankcjami od 2022 roku. Statek był już wielokrotnie wykorzystywany do przewozu broni na trasie między rosyjskim portem Noworosyjsk a bazą wojskową w syryjskim Tartusie. Według portalu WarSanctions tylko w 2023 roku Sparta IV odbyła co najmniej sześć takich rejsów, a w kolejnych latach aktywność na tej trasie jeszcze wzrosła.

NATO monitoruje sytuację

Nietypowe manewry rosyjskiej jednostki nie umknęły uwadze NATO. W środę ruchy statku były obserwowane przez włoski samolot patrolowy P-72B, a także przez okręty Sojuszu znajdujące się w regionie. Sytuacja jest dynamiczna, a Sparta IV pozostaje pod ścisłą obserwacją.