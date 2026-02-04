Mieszkańcy stolicy Niemiec zmagają się z gwałtownym wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Najnowsze dane unijnego systemu monitorowania pokazują, że ponad połowa szkodliwego pyłu zawieszonego w Berlinie pochodzi z Polski. Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć w najbliższych dniach.

Berlin / Shutterstock

Ponad połowa pyłu zawieszonego PM2,5 w Berlinie pochodzi z Polski.

W Hamburgu i Hanowerze również notuje się wysoki udział polskiego smogu.

Przekroczone są normy WHO dotyczące jakości powietrza.

Zimowa aura w Polsce sprzyja intensywnemu ogrzewaniu domów, co przekłada się na zwiększoną emisję zanieczyszczeń. Wschodnie wiatry przenoszą zanieczyszczenia z polskich elektrowni węglowych i tysięcy prywatnych kominów do Niemiec. Według systemu monitoringu Copernicus aż 54 procent pyłu zawieszonego PM2,5 w Berlinie pochodzi obecnie z Polski. W Hamburgu udział ten wynosi 46 procent, a w Hanowerze 33 procent.

Przekroczone normy WHO

Stężenie drobnego pyłu zawieszonego w Berlinie sięga nawet 102 mikrogramów na metr sześcienny, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dzienna wartość nie przekraczała 15 mikrogramów. W wielu niemieckich miastach poziom zanieczyszczeń przekracza dopuszczalne normy, co budzi niepokój wśród mieszkańców i ekspertów.

Meteorolodzy przewidują, że w najbliższych dniach problem może się nasilić. Karsten Brandt, ekspert ds. pogody, podkreśla, że południowo-wschodnie wiatry sprzyjają napływowi zanieczyszczonego powietrza z Europy Wschodniej. Z kolei Dominik Jung z wetter.net zwraca uwagę na utrzymujący się układ pogodowy, który uniemożliwia wymianę powietrza i sprzyja gromadzeniu się smogu.

Skutki zdrowotne

Pył PM2,5 to cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które łatwo przenikają do płuc i krwiobiegu. Wysokie stężenia mogą powodować: