Prawdopodobnie w czwartek zapadnie decyzja dotycząca tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej, członka komisji śledczej ds. Pegasusa, zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM o to, co dalej z pracami komisji śledczej w sytuacji, w której były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech. Kiedy powstanie raport końcowy i tym samym zakończy ona swoje prace?

Witold Zembaczyński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Witolda Zembaczyńskiego zapytamy również o zwołanie przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy od ustaleń na RBN będzie zależał podpis Karola Nawrockiego pod ustawą wykorzystującą unijne pieniądze z programu SAFE?

Nie zabraknie też rozstrzygnięcia wyborów w Polsce 2050. Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie dla koalicji rządzącej większym wsparciem niż Paulina Hennig-Kloska? Czy jest szansa, że premier zmieni zdanie i nowa przewodnicząca otrzyma tekę wicepremiera? Zapytamy też o to, jak prowadzić skuteczną kampanię i składać obietnice wyborcze z prezydentem, który wetuje rządowe ustawy.

Poruszymy też temat polskich wątków w aferze Jeffreya Epsteina.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.