Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Porozmawiamy m.in. o wojnie Izraela z Hamasem. Czy uda się wynegocjować pokój w Strefie Gazy? Czy MSZ postąpił właściwie w sprawie Polaków zatrzymanych przez Izrael?

Z Jackiem Czaputowiczem porozmawiamy też o upadku rządu Sebastiena Lecornu. Francuski premier podał się do dymisji niespełna miesiąc po powierzeniu mu misji stworzenia gabinetu.

Byłego szefa MSZ zapytamy też o to, czy Szymon Hołownia ma szansę objąć stanowisko Wysokiego Sekretarza ONZ do spraw Uchodźców.

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 padnie również pytanie o Czechy. Czego możemy się spodziewać po wygranej w wyborach parlamentarnych partii ANO?

