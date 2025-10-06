Premier Francji Sebastien Lecornu podał się do dymisji. Prezydent Emmanuel Macron ją przyjął. Lecornu został powołany na szefa rządu 9 września.

Sebastien Lecornu / ALAIN JOCARD/AFP/East News / East News

Premier Francji Sebastien Lecornu podał się do dymisji - niespełna miesiąc po tym, jak został powołany na szefa rządu.

W niedzielę Lecornu ogłosił skład rządu. Wywołał on krytykę zarówno opozycji, jak i prawicowej partii Republikanie, która miała uczestniczyć w tym gabinecie.

W reakcji na dymisję premiera szef opozycyjnego, skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) Jordan Bardella wezwał Macrona do rozwiązania parlamentu.

W nowym rządzie miało być po staremu

Sebastien Lecornu w niedzielę ogłosił nazwiska 18 ministrów, którzy mieli wejść w skład jego gabinetu. Ministrem gospodarki i finansów miał zostać sojusznik prezydenta Emmanuela Macrona - Roland Lescure. Szefem dyplomacji Francji miał pozostać Jean-Noel Barrot.



Swoje stanowiska mieli zachować: Bruno Retailleau jako szef MSW i Gerald Darmanin jako minister sprawiedliwości.



Były minister finansów Bruno Le Maire miał zostać ministrem obrony. Dotąd resortem obrony kierował sam Lecornu.



Obsada głównych ministerstw nie zmieniła się znacząco w stosunku do poprzedniego gabinetu (gdy premierem był Francois Baroyu), bo mniejszościowy rząd tworzą te same siły polityczne: partie centrum (obóz prezydenta Emmanuela Macrona), przy wsparciu prawicowych Republikanów.



Skład rządu został natychmiast skrytykowany przez skrajnie lewicową Francję Nieujarzmioną (LFI) i skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN). Szef RN Jordan Bardella oświadczył, że rząd składa się z "ostatnich macronistów" i jest wciąż "kontynuacją" dotychczasowej polityki zamiast oczekiwanego przez społeczeństwo "zerwania" z nią.

"Le Figaro" o rozłamie

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji Lecornu o podaniu się do dymisji, francuski dziennik "Le Figaro" ocenił, że wydaje się "nieuchronne", iż dojdzie do wotum nieufności wobec rządu i do nowych wyborów parlamentarnych.



"Le Figaro" oceniał, że na "nieunikniony" wygląda rozłam między centrum i prawicową partią Republikanie (LR). Według gazety zostało zerwane "wewnętrzne zaufanie" między tymi dwiema siłami politycznymi. Dziennik w tym kontekście wymienia nominację byłego ministra finansów Bruno Le Maire'a i stawia pytanie, czy ten wybór nie zwróci się przeciwko premierowi.



Opisując reakcję opozycji na ogłoszony w niedzielę wieczorem skład rządu "Le Figaro" ocenia, że według partii opozycyjnych zniweczony został efekt gestu Lecornu, którym była rezygnacja z uciekania się do artykułu 49.3 konstytucji, pozwalającego na uchwalanie ustaw z pominięciem głosowania. Dziennik przyznaje jednak, że premier "słusznie" sądził, że zwolnienia poszczególnych ministrów "niczemu nie służą", skoro rząd opiera się na tych samych partiach, co poprzedni gabinet.