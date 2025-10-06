"Cała polska delegacja znajduje się już w bezpiecznym miejscu. Ewa od soboty przebywa w Turcji, natomiast pozostała część delegacji - Omar Faris, Nina Ptak i Franek Sterczewski - właśnie wylądowała w Grecji, w Atenach. Czeka ich obdukcja lekarska, by ocenić obrażenia, jakich doznali ze strony izraelskich sił okupacyjnych. Powrotu do Polski możemy spodziewać się w najbliższych dniach, nie wcześniej jednak niż w środę" - poinformował polski organizator konwoju, czyli flotylli Sumud, Global Movement to Gaza Poland. To, że nasi obywatele są już w Atenach, potwierdził minister spraw zagranicznych.
"Nasi obywatele bezpiecznie wylądowali w Atenach. Dziękuję naszym dyplomatom i służbom konsularnym za sprawne działanie" - poinformował na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.