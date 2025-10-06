Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że powrotu naszych obywateli do Polski możemy spodziewać się w najbliższych dniach, ale "nie wcześniej niż w środę".

Przypomnijmy, że chodzi o troje zatrzymanych Polaków - posła KO Franciszka Sterczewskiego, prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omara Farisa i prezeskę Stowarzyszenia Nomada Ninę Ptak. Byli oni w gronie ok. 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud, która została zatrzymana przez Izrael. Płynęli z pomocą humanitarną do Gazy.

"Choć nasze serca radują się, że nasi towarzysze znajdują się w bezpiecznym miejscu, nie zapominamy, że w Gazie wciąż spadają bomby, trwa okupacja i ludobójstwo. Nasza walka trwa - nie poddamy się, dopóki okupacja i ludobójstwo nie zostaną zakończone" - skomentował Rafał Piotrowski, rzecznik Global Movement to Gaza Poland.

"Poinformujemy o ich stanie oraz o warunkach, w jakich byli przetrzymywani po porwaniu, w późniejszym terminie" - dodał, mając na myśli polskich obywateli.