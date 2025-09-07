Czy Jan Urban sprawdził się w roli selekcjonera reprezentacji Polski? Czy powrót Roberta Lewandowskiego był strzałem w dziesiątkę, czy może jest bez znaczenia? Czy Wojciech Szczęsny powinien wrócić do reprezentacyjnej bramki? Na te pytania, po meczu z Finlandią, odpowie w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jerzy Engel, były selekcjoner polskiej kadry.

Jerzy Engel / Wojciech Olkuśnik / East News

Jerzego Engela zapytamy o błędy, zdobyte bramki i o to, co jest do poprawy w grze Polaków, a także o to, czy polityka Jana Urbana sprawdza się na boisku. Czego potrzebuje polska kadra, by poprawiać wyniki i czy piłka nożna to wciąż nasz sport narodowy?

