W niedzielę w Petersburgu zaatakowano Krzysztofa Krajewskiego, polskiego ambasadora w Rosji. Przed pobiciem uratowała go Służba Ochrony Państwa. Czy będą kolejne ataki na polskich dyplomatów? Czy napad na polskiego ambasadora i zamachy dywersyjne na kolei to wydarzenia, które były ze sobą powiązane? Na te i inne pytania odpowie Marek Magierowski, były ambasador RP w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Czy zamknięty rosyjski konsulat w Gdańsku to wystarczająca odpowiedź polskiego rządu na akty dywersji na kolei? Co możemy jeszcze zrobić? Czy zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją i Białorusią jest możliwe? Jakiej reakcji powinniśmy oczekiwać po sojusznikach?

Naszego gościa zapytamy także o nowy plan pokojowy dla Ukrainy, który przewiduje m.in. oddanie Rosjanom pozostałej części obwodu donieckiego i ługańskiego oraz zmniejszenie ukraińskiej armii o połowę. Czy te warunki są dla Kijowa do zaakceptowania? Czy prezydent Donald Trump wykorzystuje trudną sytuację prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z powodu skandalu korupcyjnego i niepowodzeń na froncie?

