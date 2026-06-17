Według najnowszej edycji raportu Reuters Institute "Digital News Report 2026" RMF FM ponownie zostało liderem zaufania. Polacy już dziewiąty rok z rzędu wskazali naszą stację jako medium, któremu ufają najbardziej.

/ Michał Dukaczewski / RMF FM

RMF FM po raz dziewiąty z rzędu uznane za najbardziej wiarygodne medium w Polsce.

52 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do RMF FM - to najwyższy wynik w kraju.

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Według najnowszego badania opublikowanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim RMF FM utrzymuje pozycję lidera zaufania wśród polskich mediów już dziewiąty rok z rzędu. Aż 52 proc. respondentów wskazało RMF FM jako najbardziej wiarygodne źródło informacji. To wynik, który wyraźnie wyróżnia RMF FM na tle innych mediów działających w Polsce.

Brak zaufania wobec naszej stacji wynosi zaledwie 16 proc., co jest najniższym wynikiem wśród czołowych mediów ujętych w badaniu.

Dziewiąte z rzędu pierwsze miejsce w badaniu Reuters Institute to dla nas ogromne wyróżnienie, ale też zobowiązanie na przyszłość. W czasach, kiedy fake newsy i dezinformacja stają się coraz większym wyzwaniem, to wiarygodność i odpowiedzialność redakcji zyskują jeszcze większe znaczenie. To sukces całego zespołu Faktów RMF FM, Radia RMF24 i portalu RMF24.pl - mówi Michał Rodak, dyrektor informacji RMF FM.

Spadające zaufanie do mediów

Tegoroczna edycja raportu Reuters Institute przynosi niepokojące dane dotyczące ogólnego zaufania do mediów. W porównaniu z poprzednim rokiem, wskaźnik ten spadł aż o 8 punktów procentowych i obecnie wynosi 39 proc.