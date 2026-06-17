Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób na Dworcu Centralnym w Warszawie. Chodzi o członków grupy „Bronimy Polskiej Granicy”. Uczestnicy samozwańczych patroli, w strojach przypominających mundury, legitymowali na stołecznym dworcu osoby o ciemnym kolorze skóry. Premier Donald Tusk określił w uczestników tych pseudo patroli "chuliganerią polityczną".

Członkowie ruchu Bronimy Polskiej Granicy na konferencji prasowej działaczy Konfederacji Korony Polskiej przed pomnikiem AK w Warszawie, lipiec 2025 r. / Paweł Supernak / PAP

Na Dworcu Centralnym w Warszawie grupa mężczyzn w mundurach z napisem "BPG" (Bronimy Polskiej Granicy) legitymowała osoby o ciemniejszym kolorze skóry.

Sprawą zajęła się policja i prokuratura.

Premier Donald Tusk nazwał to "chuliganerią polityczną" i zapowiedział surowe traktowanie takich incydentów przez prawo .

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W internecie można znaleźć nagrania, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisami "BPG" i "Bronimy Polskiej Granicy" przed Dworcem Centralnym w Warszawie, a później w środku stoją nad dwiema osobami o śniadej karnacji.

Po upublicznieniu nagrania sprawą zajęli się stołeczni policjanci, a rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przypomniała, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem.

Śledztwo ws. BPG

"Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się przez ustalonych mężczyzn w dniu 13 czerwca 2026 r. na terenie Dworca Centralnego w Warszawie pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób" - poinformowała na platformie X Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Rzecznik prokuratury prok. Mateusz Martyniuk wyjaśnia, że obecnie śledczy dysponują nagraniami z monitoringu. Mamy również przeanalizowane strony internetowe, na których zamieszczano nagrania i zdjęcia z tego zdarzenia, jednak przede wszystkim mamy nagrania z monitoringu wizyjnego z Dworca Centralnego - powiedział.

"Wiemy, kim są te osoby"

We wtorek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że w sprawie "BPG" stołeczna policja już od kilku dni prowadzi czynności. Dodała, że funkcjonariusze zbierają dokumentację i materiał dowodowy, który trafi do prokuratury, a ta oceni go pod względem prawnym i karnym. Przypomniała, że polecenie podjęcia działań w miniony weekend wydał komendantowi stołecznemu policji szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Nie ma i nie będzie żadnej zgody na to, aby jakiekolwiek osoby podszywały się pod funkcjonariuszy, legitymowały obywateli czy udawały przedstawicieli służb mundurowych. Takie zachowania są niedopuszczalne w państwie prawa" - zaznaczyła na platformie X Gałecka.

"Działania tego typu powodują eskalację strachu i napięć społecznych oraz poważnie podważają zaufanie obywateli do policji i innych służb mundurowych" - dodała rzeczniczka MSWiA.

Od momentu, kiedy pojawiły się te filmy gromadzimy dokumentację, która jeżeli będzie taka konieczność, posłuży jako materiał dowodowy. Wiemy, kim są te osoby, zresztą same się z tym nie kryją. Na tę chwilę nie wpłynęło jednak żadne zawiadomienie, by ktoś poczuł się pokrzywdzony - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji podkom. Jacek Wiśniewski. Zaapelował, że w przypadku gdy nie ma pewności, czy ktoś jest uprawniony do kontroli, należy wezwać go do okazania legitymacji służbowej lub zadzwonić pod numer 112 i zaczekać na przyjazd patrolu.

Tusk: Chuliganeria polityczna

W środę do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który ocenił, że działania "BPG" to "ekscesy", a nie powszechne zjawisko. To bardziej chuliganeria polityczna niż coś poważnego - dodał.

Szef rządu zaznaczył, że takie działania będą traktowane z całą surowością prawa. To są wykroczenia, czasami przestępstwa. I będą zgłoszenia do prokuratury i każdy, kto podszywa się pod funkcjonariuszu publicznego i na przykład legitymuje obcokrajowca, czy kogoś, bo ma inny kolor skóry, będzie zatrzymany i będzie odpowiadał prawnie. Każdy bez wyjątku - dodał Tusk.