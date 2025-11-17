Kto jest odpowiedzialny za akt dywersji na kolei? Czy stoją za tym obce służby? Jaki jest ich cel? Dlaczego dopiero dobę po tym, jak maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości, ujawniono informację, że doszło do eksplozji? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Marek Biernacki, poseł PSL, członek sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Marek Biernacki / Radek Pietruszka / PAP

Słuchaj Radia RMF24>>>

Do zdarzeń doszło w pobliżu wsi Mika, gdzie doszło do wybuchu i pod Puławami. Tam pociąg najechał na blaszkę przymocowaną do toru, co mogło doprowadzić do wykolejenia.

Premier Donald Tusk uważa, że wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Jaka powinna być reakcja państwa? Czy uda się znaleźć winnych? Gdzie prowadzą tropy i czy możemy przeciwdziałać aktom dywersji?

Naszego gościa zapytamy także o to czy w Polsce dobrze chronimy obiekty infrastruktury strategicznej i jak powinniśmy strzec linii kolejowych? Czy grożą nam kolejne ataki? Czy podróżowanie koleją jest bezpieczne?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!