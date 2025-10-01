Kto powinien stanąć na czele Polski 2050? Czy partii grozi rozłam? Jak formacja zamierza przekonać wyborców, by zagłosowali na nią w 2027 roku? Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dowiemy się, jak zareagował na wiadomość o rezygnacji Szymona Hołowni.

MIchał Kobosko / Marcin Suchmiel / RMF FM

Jak ma wyglądać mur dronowy, który chce wybudować Unia Europejska? Jakie decyzje w tej sprawie zapadły na nieformalnym szczycie UE w Kopenhadze? Czy państwa Wspólnoty są zgodne?

Piotr Salak zapyta swojego gościa także o głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie uchylenia immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Czy w Parlamencie Europejskim mamy sprzymierzeńców w walce z Mercosur?

Czy Polska powinna wydać Wołodymyra Ż., którego Niemcy podejrzewają o wysadzenie rurociągu Nord Stream? Czy w Polsce jest pora na wprowadzenie euro?

