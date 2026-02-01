Tragedią zakończył się spacer trzech osób w miejscowości Truskaw pod Warszawą. W sobotę wieczorem 57-latka oraz jej 30-letnia córka z 35-letnim partnerem zgubili się w lesie i sami poinformowali o tym policję. W akcji poszukiwawczej wykorzystano psy tropiące oraz drona z kamerą termowizyjną. Okazało się, że cała trójka była pijana. 57-latka - prawdopodobnie przez silny mróz - zmarła.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W sobotę trzy osoby wybrały się na spacer do lasu w miejscowości Truskaw w województwie mazowieckim. Około godziny 17:50 - kiedy zorientowały się, że zgubiły drogę - poinformowały o tym policję.

Służby rozpoczęły akcję ratunkową. Policjanci i strażacy użyli drona z kamerą termowizyjną. W akcji brały też udział psy tropiące. Około godziny 21:00 służby odnalazły 57-latkę, jej 30-letnią córkę i 35-letniego partnera córki.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, wszyscy byli pod wpływem alkoholu. 57-letnia kobieta była nieprzytomna - najprawdopodobniej z powodu silnego mrozu.

Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy, jednak jej życia nie udało się uratować.

Para została natomiast przewieziona do szpitala. Ich stan jest stabilny. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz prokuratura.