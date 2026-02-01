Prawie 300 polskich turystów utknęło w miejscowości Punta Cana na Dominikanie. Z powodu usterki technicznej ich samolot nie odleciał. Pasażerowie mieli zostać poproszeni o opuszczenie maszyny, a następnie lotniska, jednak nie zapewniono im miejsc w hotelach. Informację o tym dostaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.

Około 300 osób czeka na Dominikanie na wylot do Polski. W samolocie wykryto usterkę, a pasażerom przez wiele godzin nie zapewniono miejsca w hotelu czy nawet pożywienia.

Jak ustalił reporter RMF FM, wylot przewidywany jest na godzinę 16:00 czasu lokalnego, czyli 21:00 czasu polskiego - to prawie 15 godzin od planowanej godziny odlotu.

Polskie Linie Lotnicze poinformowały, że przyczyną opóźnienia jest awaria Dreamlinera, której nie udało się usunąć na miejscu.

Linie lotnicze zapewniają, że starają się znaleźć noclegi dla pasażerów, jednak ze względu na późną porę oraz ograniczoną liczbę dostępnych miejsc w hotelach, znalezienie pokoi dla prawie 300 osób jest trudne.

Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że w tym samym czasie swój rejs odwołała także inna linia lotnicza.

