Pożar mieszkania w Sosnowcu (Śląskie). Dwie osoby zostały poszkodowane. Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, obie najprawdopodobniej zatruły się gazami pożarowymi.

Pożar mieszkania w Sosnowcu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Ogień pojawił się dziś w jednym z mieszkań w kamienicy w centrum Sosnowca.

Najprawdopodobniej zapaliła się obudowa kominka w pokoju na poddaszu.

Zanim na miejsce przyjechali strażacy, właściciel sam próbował gasić ogień.

Jak przekazał jeden ze strażaków, sytuacja jest już opanowana, nie trzeba było przeprowadzać ewakuacji lokatorów.

Z dwóch poszkodowanych osób, jedna została zabrana do szpitala.