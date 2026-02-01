Pożar mieszkania w Sosnowcu (Śląskie). Dwie osoby zostały poszkodowane. Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, obie najprawdopodobniej zatruły się gazami pożarowymi.

Ogień pojawił się dziś w jednym z mieszkań w kamienicy w centrum Sosnowca.

Najprawdopodobniej zapaliła się obudowa kominka w pokoju na poddaszu. 

Zanim na miejsce przyjechali strażacy, właściciel sam próbował gasić ogień. 

Jak przekazał jeden ze strażaków, sytuacja jest już opanowana, nie trzeba było przeprowadzać ewakuacji lokatorów. 

Z dwóch poszkodowanych osób, jedna została zabrana do szpitala.

