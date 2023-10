Środowym gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Porozmawiamy o zamieszaniu w armii po rezygnacji najważniejszych generałów w Wojsku Polskim, ale także o kampanii wyborczej, konflikcie izraelsko-palestyńskim i o tym, co to oznacza dla Polski.

Bronisław Komorowski / Piotr Szydłowski / arch. RMF

Rezygnacje szefa Sztabu Generalnego i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wstrząsnęły polską armią. Zaskakujący wydaje się być czas, w którym najważniejsi żołnierze w polskim wojsku ogłosili swoje decyzje. Pytanie zatem, czy to przypadek, że generałowie wypowiedzieli stosunek służbowy akurat kilka dni przed wyborami parlamentarnymi? Czy to było zaplanowane działanie, obliczone na osłabienie obecnie rządzącego obu Zjednoczonej Prawicy? Czy to odpłacenie się pięknym za nadobne?

Porozmawiamy też o trwającej ewakuacji Polaków z Izraela , a także o eskalacji tego konfliktu. Naturalnym jest pytanie, jak nowa wojna wpłynie na Polskę.

Bronisław Komorowski w środę o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!