"Nie zostałem zgodnie z prawem odwołany z funkcji prokuratora krajowego. Funkcję tę sprawuję nieprzerwanie od 18 marca 2022 r., co potwierdził ostatnio uchwałą Sąd Najwyższy" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusz Barski. "Przywracanie praworządności nie może się dokonywać przez łamanie prawa" - podkreślał. "Chaos jest bardzo duży. Będzie się pogłębiał. Odpowiedzialny jest za to prokurator generalny i on powinien tę sprawę rozwiązać" - ocenił gość Tomasza Terlikowskiego.