Bogdan Zalewski zaprosił do Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę. Polityk Lewicy startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dlatego głównymi tematami wywiadu będą kluczowe kierunki polskiej dyplomacji, w tym stosunek rządu do szeregu zasadniczych zmian w Unii Europejskiej i rola eurodeputowanych Lewicy w Brukseli.