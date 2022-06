"To nie Solidarna Polska, czy Platforma Obywatelska te pieniądze dla Polski załatwiła. Dzięki Lewicy w ogóle mamy o czym rozmawiać" - mówiła o sprawie KPO w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. "Polska musi spełnić te wymogi, które stawia przed nią Unia Europejska" - podkreślała rozmówczyni Roberta Mazurka.

Wideo youtube

Teraz wszyscy się ścigają, kto blokuje, a kto chce odblokować, ale w ogóle nie byłoby czego blokować, ani odblokowywać, gdyby nie nasze głosowanie - mówiła Żukowska.

Anna Maria Żukowska została zapytana o głosowanie europosłów lewicy nad krytyczną rezolucją PE ws. KPO. Robert Biedroń głosował za, bo jest bardzo oddany idei przywracania praworządności w Polsce. Żeby dostać pieniądze, najpierw Polska powinna spełnić te wszystkie rzeczy, o których mówi Ursula von der Leyen. Najważniejsze jest to, żeby Polska nie tylko uchwaliła coś. Polska musi spełnić te wymogi, które stawia przed nią Unia Europejska - stwierdziła posłanka.

Jej zdaniem, polska lewica w europarlamencie "absolutnie nie głosuje nie przeciwko temu, żeby pieniądze do Polski trafiły". To nie Solidarna Polska te pieniądze dla Polski załatwiła, to nie Platforma Obywatelska te pieniądze dla Polski załatwiła... Owszem ja sama, podnosząc rękę, naciskając zielony guzik "za", gdyby tego nie było, to byśmy w ogóle nie mieli o czym gadać - mówiła.

Czy Donald Tusk podbiera wyborców Lewicy, zapowiadając na sto procent legalizację aborcji, czy związków partnerskich? Tak samo jak na sto procent Ziobro miał być postawiony przed Trybunałem Stanu. W 2011 roku te same obietnice padały z ust tego samego człowieka, wówczas premiera. Cieszę się, mam nadzieję, że wreszcie zmienili zdanie. Przekonamy się 22 czerwca, kiedy będzie głosowanie w sprawie projektu obywatelskiego dotyczącego legalizacji aborcji - skomentowała Żukowska.