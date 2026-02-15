Nowa jednostka wojskowa - 16. Batalion Rozpoznawczy - zagościła w sołectwie Konieczki w gminie Ełk w Warmińsko-Mazurskiem. Jednostka ma mieć fundamentalne znaczenie jeśli chodzi o potencjał rozpoznawczy i bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski, jednak przede wszystkim, jak podaje wojsko, nowa jednostka ma stać się "oczami i uszami" wschodniej flanki NATO.

16. Batalion Rozpoznawczy oficjalnie rozpoczął służbę w województwie warmińsko-mazurskim / 16 Dywizja Zmechanizowana /

16. Batalion Rozpoznawczy, czyli stacjonująca w Konieczkach nowa jednostka, ma pełnić kluczową rolę jeśli chodzi o bezpieczeństwo nie tylko naszej wschodniej granicy, ale i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W sołectwie Konieczki w gminie Ełk w województwie warmińsko-mazurskim oddano do użytku kompleks koszarowy 16. Batalionu Rozpoznawczego. Wojsko, a także lokalne władze określiły to jako "moment historyczny". Nowa jednostka - podległa 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej - ma stać się "oczami i uszami" polskiej armii na wschodniej flance NATO, znacząco wzmacniając potencjał rozpoznawczy i bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski.

To inwestycja, która przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom naszej gminy i miasta Ełk, ale całemu regionowi i wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział wójt Tomasz Osewski.

O powstaniu 16. Batalionu Rozpoznawczego zdecydował minister obrony narodowej w październiku 2023 roku. "Inwestycja w Konieczkach posuwała się w ekspresowym tempie - już na początku 2024 roku ruszyły prace nad tymczasowym obozowiskiem kontenerowym, a w listopadzie ubiegłego roku żołnierze mogli opuścić tymczasowe miejsca dyslokacji i przenieść się do nowej, docelowej bazy" - poinformowała gmina.

