W stolicy Korei Północnej, Pjongjangu, zakończyła się budowa nowej dzielnicy dla rodzin żołnierzy północnokoreańskich, którzy zginęli, walcząc po stronie rosyjskiej w Ukrainie. Jest to kolejna inicjatywa przywódcy Kim Dzong Una mająca na celu uczczenie pamięci poległych żołnierzy.

W stolicy Korei Północnej, Pjongjangu, powstała nowa dzielnica dla rodzin żołnierzy poległych na wojnie w Ukrainie po stronie Rosji.

Inicjatorem budowy był Kim Dzong Un, który odwiedził dzielnicę Saeppyol razem z córką, Kim Dzu Ae.

"Nieco pocieszenia"

Północnokoreańskie państwowe media opublikowały zdjęcia, na których widać Kima spacerującego nową ulicą - zwaną ulicą Saeppyol - i odwiedzającego domy niektórych rodzin. Razem z nim w dzielnicy pojawiła się jego córka Kim Dzu Ae. Podczas wizyty Kim Dzong Un zapewniał, że odpłaci "młodym męczennikom", którzy "poświęcili wszystko swojej ojczyźnie".

Kim stwierdził, że nowa dzielnica symbolizuje "ducha i poświęcenie" poległych żołnierzy. Dodał, że mieszkania mają pozwolić pogrążonym w żałobie rodzinom "być dumnymi ze swoich synów i mężów, i żyć szczęśliwie".

Kim powiedział, że naciskał na ukończenie projektu "nawet jeden dzień wcześniej", mając nadzieję, że przyniesie to "nieco pocieszenia" rodzinom żołnierzy.

Kim Dzong Un inaugurujący otwarcie nowej dzielnicy / KCNA / PAP/EPA

Nasilenie propagandy ws. wysłania żołnierzy

W ostatnich miesiącach Korea Północna zintensyfikowała propagandę gloryfikującą wysłanie żołnierzy, by walczyli po stronie Rosji w Ukrainie. Kim odsłonił m.in. w Pjongjangu pomnik upamiętniający poległych. Analitycy postrzegają to jako próbę wzmocnienia jedności wewnętrznej i ograniczenia potencjalnego niezadowolenia społecznego.

W ostatnich miesiącach Kim wysłał tysiące żołnierzy i duże ilości sprzętu wojskowego, w tym artylerię i rakiety, aby wspomóc rosyjskie wojsko walczące z Ukrainą.

Uroczystość inauguracji nowej dzielnicy / KCNA / PAP/EPA

Co najmniej 6 tys. północnokoreańskich żołnierzy zginęło walcząc z Ukrainą

Kim w zeszłym tygodniu zobowiązał się do "bezwarunkowego popierania" wszystkich działań i decyzji Putina.

Na mocy układu o wzajemnej obronie zawartego z Rosją, w 2024 roku Korea Północna wysłała około 14 tys. żołnierzy, aby walczyli u boku rosyjskich wojsk na Ukrainie. Według źródeł południowokoreańskich, ukraińskich i zachodnich zginęło tam ponad 6 tys. z nich.

Kim Dzong Un z córką Kim Dzu Ae / KCNA / PAP/EPA

Kim szykuje się do wzmocnienia swojej władzy

Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza uważa, że siły północnokoreańskie czerpią korzyści z wojny. Zdobywają nowoczesne doświadczenie bojowe i rosyjskie wsparcie techniczne.

Budowa nowej ulicy odbywa się w czasie, gdy Korea Północna przygotowuje się do otwarcia głównego kongresu partii rządzącej. Odbędzie się on pod koniec tego miesiąca. Oczekuje się, że Kim ogłosi swoje najważniejsze cele w polityce wewnętrznej i zagranicznej na najbliższe pięć lat oraz podejmie dalsze kroki w celu wzmocnienia swojej władzy.