Gościem jutrzejszej Porannej rozmowy w RMF FM będzie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, którego zapytamy między innymi o najnowsze, niezbyt korzystne, notowania Trzeciej Drogi. Wynika z nich, że koalicja ludowców i Polski 2050 może jesienią nie przekroczyć 8-procentowego progu wyborczego. Co wówczas – czy Szymon Hołownia i jego kandydaci znajdą się na listach Stronnictwa? Dlaczego Polacy póki co nie poznali się na Trzeciej Drodze i alternatywy dla duopolu PiS-PO upatrują raczej w Konfederacji?

/ Jakub Rutka / RMF FM

Sprawdzimy także co z "paktem senackim" - kiedy zostanie dopięty i czy obejmie mec. Romana Giertycha oraz byłego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, oraz paktem sejmowym, który zaproponowała kilka tygodni temu Lewica. Inicjatywa przewiduje m.in. powołanie wspólnego rządu opozycji po wyborach. Co stoi na przeszkodzie, by zawrzeć pakt?

Porozmawiamy ponadto o rozpoczynającym się jutro unijnym szczycie poświęconym m.in. migracji. Czy polski rząd, który tu w kraju sprawę relokacji uchodźców stawia twardo, będzie w stanie przekonać do swego stanowiska partnerów z pozostałych państw członkowskich?

Na jutrzejszą rozmowę, której gospodarzem będzie Krzysztof Berenda, zapraszamy o godz. 8.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!

Krzysztof Berenda zaprasza na Poranną rozmowę w RMF FM / RMF FM